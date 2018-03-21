تعرّضت مرشحة مسلمة محجبة في هولندا لاعتداء لفظي عنصري خلال حملتها الانتخابية المحلية بمدينة إيمين شمال شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام هولندية، أوّل أمس، أنّ المرشحة المسلمة، أوجباد كيلينكي، المترشحة عن حزب العمال، تعرّضت الأسبوع الماضي خلال حملتها الانتخابية في مدينة إيمين إلى اعتداء لفظي عنصري مثل “أيّتها القردة السّوداء”، و”اخرجي وارحلي إلى إفريقيا”.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ كيلينكي، الصومالية الأصل، لم تتحمّل تلك العبارات العنصرية، حيث اضطرّت لإنهاء حملتها الانتخابية.

وأعربت كيلينكي عن أسفها لوجود مثل هكذا اعتداءات في المجتمع الهولندي، حيث لاقت دعمًا كبيرًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأردفت “أريد أن أخدم سكان مدينة إيمين، إلاّ إنّني تعرّضت لإهانات وكأنّي لا أنتمي إلى هنا، أنا كبرتُ وعِشت هنا، إيمين مدينتي أيضًا”.



