لا تزال التغييرات مستمرة على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، من أجل إعطاء نفس جديد لهذه المؤسسة التي تتكفل باستيراد أهم المواد الاستهلاكية للجزائريين، وهي القمح والشعير والحبوب الجافة، التي تعتبر أساس موائد العائلات الجزائرية. ومست المرحلة الثانية من التغييرات التي باشرها المدير العام محمد بلعبدي، حسب مصادرنا، بتوجهات من وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، بعد تعاونيات الحبوب، بعض الإطارات في المديرية العامة تماشيا مع التوجهات الجديدة للديوان الذي يشجع على التوجه نحو الاستثمار في مجال نشاطه.