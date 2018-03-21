حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، من عدم اكتمال أعمال البناء في ملعب سامارا، قبل استضافة مباريات بكأس العالم في روسيا والتي تنطلق في 14 جوان المقبل.



وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تجهيز أرضيه ملعب الاستاد، الذي سيستضيف بعد 3 أشهر مباراة كوستاريكا وصربيا في المجموعة المونديالية الخامسة.



وواجهت أعمال البناء في ستاد سامارا، وهو واحد من 12 ملعبا ستقام عليها مباريات المونديال هذا العام، العديد من المشاكل في الأشهر الأخيرة ما وضع السلطات تحت ضغط شديد لتسليم ملعب جاهز لاستضافة الحدث.



وقال كولن سميث مدير المسابقات في الفيفا للصحفيين بمقر الاستاد "خلال تنفيذ المشروع تحدثنا عند وجود تأخير ولا يزال التأخير مستمرا. هناك الكثير من التقدم والكثير من العمل المطلوب أيضا".



وأضاف سميث أن "الدعم والالتزام الكامل" من السلطات الروسية والشركة المسؤولة عن المشروع كان ضروريا لإتمام التجهيزات بنهاية أبريل كما كان مخططا في البداية.