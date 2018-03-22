قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بدعم من هبوط مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية، والتزام قوي باتفاق تخفيضات الإنتاج الذي تقوده أوبك، واستمرار القلق فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 2.05 دولار، أو 3 بالمائة، لتبلغ عند التسوية مساء الأربعاء 69.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في حوالي سبعة أسابيع.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.63 دولار، أو 2.6 بالمائة، لتسجل عند التسوية 65.17 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير.

وأظهرت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاضا مفاجئا قدره 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بينما كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

ومن ناحية أخرى تستمر المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض عقوبات على إيران. وقالت شركة "إف.جي.إي" المتخصصة في استشارات الطاقة إن عقوبات أمريكية جديدة على إيران قد ينتج عنها هبوط يتراوح بين 250 ألف و500 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

ولقي النفط دعما أيضا بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وتوقع زيادتين أخريين على الأقل هذا العام.