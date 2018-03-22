كشف المدير العام الوكالة الوطنية للتنمية السياحية نورالدين نادري عن البدء في تجسيد اتفاقية تعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية لتحديد معالم مناطق التوسع السياحي ،متوقعا أن يتم تدشين أزيد من 80 فندقا خلال العام الحالي لتدعيم الحظيرة الفندقية.

وأوضح نادري في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن نحو 2000 مشروع سياحي تم اعتماده من قبل الوزارة الوصية منذ 2011، كما أن جميع الدراسات التقنية على مستوى الولايات انتهت تقريبا".

وأضاف أن عملية المصادقة على المشاريع السياحية تسير بوتيرة جيدة، إذ تم التصديق على مستوى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية على نحو 200 مشروع منذ 2011، وهو ما يساهم في منح إضافة نوعية للمشاريع السياحية التي تتعزز سنويا بمشاريع هامة. ففي 2017 تم تدشين أكثر من 60 فندقا، ونتوقع أن يتم تدشين أزيد من 80 فندقا في العام الجاري، وذلك لتدعيم الحظيرة الفندقية والمساهمة في خفض الأسعار. ووتيرة المصادقة على المشاريع تزداد، حيث إلى نهاية 2017 حوالي 2000 مشروع صودق عليها وهي قيد الإنجاز رغم اعتراضها بعض العراقيل كالتمويل ورخص البناء".

على صعيد آخر أكد المدير العام الوكالة الوطنية للتنمية السياحية عن الشروع في تجسيد اتفاقية تعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية لتحديد معالم مناطق التوسع السياحي والمنظومة المعلوماتية الجغرافية لهذه المناطق مؤكدا أن نتائج هذه العملية التي شرع فيها مع بداية العام الجاري ستظهر خلال الثلاثي الثالث تقريبا للسنة الحالية.