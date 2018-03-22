أدى التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة على بعض مناطق الوطن إلى غلق العديد من الطرقات والمحاور الوطنية والولائية.

فقد تسببت الاضطرابات الجوية في ولاية باتنة في تدني درجات الحرارة إلى ما دون درجتين فوق الصفر وبلغ سمك الثلوج عدة سنتمترات بمرتفعات تلنات و تافرنت بالقرب من مروانة و اكتست أشجار الأرز بجبل الشلعلع و التضاريس الجبلية لمنطقة نافلة البياض مما فسح المجال لتشكل واحد من أجمل المناظر.

واستنادا لمصالح الحماية المدنية فإن حركة المرور تبقى صعبة على الطريق الوطني رقم 77 بين مروانة و باتنة بأعالي نافلة ،كما هو الحال بالنسبة للطريق الوطني رقم 3 الرابط بين باتنة و بسكرة مرورا بأريس والطريق الولائي رقم 45 بين منطقتي إيشمول و أريس بأعالي منطقة منجم و أيضا على الطريق الولائي رقم 54أ على محور أريس-ثنية العابد.

من جهة أخرى تسببت الثلوج في غلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى جبل الوحش بولاية قسنطينة و الطريق الوطني الرابط بين باتنة وقسنطينة عند محور المدينة الجديدة علي منجلي.أما بولاية المدية فحركة المرور متوقفة عند المدخل الشرقي بين بن شيكاو ووزرة.