لقي شخصان حتفهما فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا صبيحة اليوم الخميس بطرق ولاية البليدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

نتج الحادث الأول الذي وقع في حدود السادسة و النصف على مستوى الطريق السيار شرق-غرب عند محول مدخل مستشفى فرانس فانون استنادا لذات المصدر في انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بالحاجز الإسمنتي حيث خلف قتيلان و ثلاثة جرحى.

و تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانس فانون من طرف أعوان الحماية المدنية لوحدة الشفة كما تم نقل الجرحى إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج يضيف المصدر.

كما تدخل أعوان وحدة أولاد يعيش صباح اليوم من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين البليدة و بني مراد بمنطقة خزرونة اثر انحراف شاحنة و اصطدامها بالحاجز الإسمنتي خلف جريحين تعرضا لإصابات متعددة تم اسعافهما وإجلاؤهما نحو مستشفى فرانس فانون.