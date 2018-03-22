أعلنت حركة "حماس" اليوم الخميس عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تنفيذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، ومقتل شرطيين في اشتباكات أثناء محاصرة المتهمين.

وقال القيادي في حركة "حماس" إبراهيم البردويل إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منفذ تفجير موكب الحمد الله واثنين من مساعديه.

وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بأن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مؤكدا وقوع اشتباكات بين القوة الأمنية والمطلوبين.

إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن الأجهزة الأمنية أقامت حاجزا أمنيا تفصل فيه مدينة غزة عن وسط القطاع حتى إشعار آخر.

وتعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني لاستهداف بثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة قبل نحو أسبوع، وأصيب 7 من أفراد الوفد المرافق وتعرضت المركبات لإضرار مادية وقد حمل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح حركة حماس المسؤولية عن ما جرى.