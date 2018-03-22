سلّم إرهابي نفسه، صبيحة اليوم الخميس، للسلطات العسكرية بتمنراست ،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و حسب البيان، فإن الإرهابي كان بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن مملوءة.

ويتعلق الأمر بالمسمى "ر. إبراهيم"، المدعو "عويلي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.



وفي إطار محاربة الجريمة، ضبطت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 23856 وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة وبسكرة، فيما أوقفت مفرزة أخرى خمسة مهربين بحوزتهم 3149 علبة سجائر بتمنراست.



ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وغرداية.