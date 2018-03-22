تشهد فرنسا اليوم الخميس إضرابا للموظفين العموميين في عدة قطاعات، لاسيما السكك الحديدية والمطارات والمدارس والمستشفيات.

و خرج الآلاف من العمال والموظفين في مظاهرات واسعة بشوارع العاصمة باريس ضد إصلاحات الرئيس ماكرون الداعية الى تسريح أزيد من 120 ألف منصب عمل و خوصصة بعض المؤسسات الحيوية .

و الاضراب تسبب في تذبذب رحلات القطار و الطيران ومترو الأنفاق و الخدمات العامة.

وتهدف النقابات المحتجة التي دعت إلى الإضراب للضغط على الحكومة من أجل تعديل عدد من الإصلاحات غير المسبوقة، التي أعلنت عنها ولم تلق قبولا بين العديد من العاملين في القطاع العام.