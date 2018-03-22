استقبل وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي ،اليوم الخميس، سفير الكويت بالجزائر محمد الشبو،حيث تحادث الطرفان عن العلاقات الاقتصادية و الصناعية بين البلدين و سبل ترقيتها، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

و جاء في البيان،أن السفير الكويتي عبر عن رغبة بلاده في خلق شراكات مع الجزائر خاصة في المجالات الصناعية و الفلاحية و السياحية.

كما أضاف المصدر أن يوسفي أبدى في هذا السياق استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات داعيا إلى اغتنام كل الفرص المتاحة أمام البلدين للرقي بعلاقتهما الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة.