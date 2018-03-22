أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إلغاء 4 رحلات اتجاه باريس كانت مبرمجة اليوم الخميس 22 مارس، بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.

وأوضح بيان للجوية الجزائرية أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي رحلتا الجزائر العاصمة- باريس شارل ديغول ذهابا و إيابا و تحمل الأرقام: AH 1214/AH 1215 و AH 1002/ و1003AH .

كما مس الإلغاء أيضا الرحلات بين مطار وهران- باريس أورلي ذهابا و إيابا وتحمل الأرقام AH 1080/AH 1081

من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستضمن الرحلات التي تحمل الأرقام AH 1000/ وAH 1001 و AH 1012/AH 1013 بواسطة طائرات ضخمة 330-200 و ذلك لغرض امتصاص تدفق الركاب.

و في ما يخص الرحلات الأخرى اتجاه فرنسا، أكدت الشركة أنها من المحتمل أن تعرف هي الأخرى اضطرابات لكن دون إلغاءها . يذكر أن فرنسا تشهد اليوم الخميس عدة إضرابات مست قطاعات عديدة مثل النقل و الخدمات العمومية ( مراقبي الملاحة الجوية والقطارات و مصالح الأرصاد الجوي و المستشفيات والتعليم.. ) و ذلك احتجاجا على مشروع الإصلاحات في قطاع الوظيفة العمومية و التي ترتقب الاستغناء عن 120.000 منصب شغل من ضمن 5.65 مليون مستخدم في فرنسا، و هذا لتقليص عجز ميزانية الدولة إلى أقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في أوروبا.