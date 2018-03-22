الجوية الجزائرية تلغي 4 رحلات نحو باريس

مجتمع
22 مارس 2018 () - ك.ب / وأج
0 قراءة
+ -

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إلغاء 4  رحلات اتجاه باريس كانت مبرمجة اليوم الخميس 22 مارس، بسبب  إضراب  مراقبي  الملاحة الجوية في فرنسا.

وأوضح بيان للجوية الجزائرية  أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي رحلتا الجزائر العاصمة- باريس  شارل ديغول ذهابا و إيابا و تحمل الأرقام:  AH 1214/AH 1215 و AH 1002/ و1003AH  . 

كما مس الإلغاء أيضا الرحلات بين مطار وهران- باريس أورلي  ذهابا و إيابا وتحمل الأرقام AH 1080/AH 1081

من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستضمن الرحلات التي  تحمل الأرقام   AH 1000/ وAH 1001  و AH 1012/AH 1013 بواسطة طائرات ضخمة  330-200 و ذلك لغرض امتصاص تدفق الركاب.

و في ما يخص الرحلات الأخرى اتجاه فرنسا، أكدت الشركة أنها من المحتمل أن  تعرف هي الأخرى اضطرابات لكن دون إلغاءها . يذكر أن فرنسا تشهد اليوم الخميس عدة إضرابات مست قطاعات عديدة مثل النقل و  الخدمات العمومية ( مراقبي الملاحة الجوية  والقطارات و مصالح الأرصاد الجوي  و المستشفيات والتعليم.. ) و ذلك احتجاجا على مشروع الإصلاحات  في قطاع  الوظيفة العمومية  و التي ترتقب الاستغناء عن 120.000 منصب شغل  من ضمن  5.65  مليون مستخدم في فرنسا، و هذا لتقليص عجز ميزانية الدولة إلى أقل من 3 بالمائة  من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في أوروبا.

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول