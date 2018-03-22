اعتبر سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، أن توقيف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007) “جاء متأخرًا”.

ورحّب القذافي بخطوة اعتقال ساركوزي، واصفًا القضاء الفرنسي بالعادل، رغم قوله إنها خطوة متأخرة، متسائلًا: “بماذا سيفيد اعتقاله الليبيين بعد سبع سنوات من الحرب والدمار؟”.

وأكد، في رسالة لقناة ” أفريكا نيوز”، أنه سيقدم شهادته خلال محاكمة ساركوزي، لكونه كان على اطلاع بتسلّم ساركوزي أموالًا ليبية لتمويل حملته الانتخابية الخاصة بالرئاسة العام 2007.

وكشف سيف الإسلام عن “امتلاكه أدلة قاطعة لإدانة ساركوزي، وتسجيلات صوتية بحوزة مدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي لأول اجتماع بين القذافي وساركوزي قبل حملته الانتخابية، وكذلك بشير صالح المدير العام لمؤسسة ليبيا للاستثمارات”.

ولفت إلى طرف آخر في القضية، وهو كلود غيان، الذي سبق وأن شغل منصب الأمين العام للرئاسة الفرنسية ووزير الداخلية في عهد ساركوزي، والذي تمّ إيقافه في إطار التحقيق في اتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية.

وشرح قائلاً: “إضافة إلى كلّ هذا فقد كنت شاهدًا على تسليم الدفعة الأولى من الأموال إلى كلود غيان في طرابلس والدفعة الثانية سلّمت إلى غيان من قبل بشير صالح في باريس”.