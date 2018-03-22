أعلن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إحصاء 4800 حالة إصابة بالحصبة عبر 24 ولاية في حين بلغ عدد الوفيات 6 حالات، حسب آخر حصيلة أعدت أمس الأربعاء.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على هامش لقاء حول مكافحة داء السل أنه "من الضروري التأكيد على استمرار الانخفاض التدريجي لهذا الداء بولايتي الوادي وورقلة حيث سجلت نسبة 67 بالمائة من هذه الحالات".

كما أوضح أنه إلى غاية 21 مارس، تم إحصاء 30 حالة بولاية الوادي و 18 حالة أخرى بولاية ورقلة بينما بالمقارنة مع اليومين السابقين تم تسجيل أزيد من 100 حالة على مستوى الولايتين.