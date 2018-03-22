

شددت مجلة "شيب" الألمانية على ضرورة أن يشفر المستخدم البيانات المخزنة على الأجهزة الرقمية التي يتم استعمالها بكثرة أثناء التنقل، وإلا فقد يتمكن الغرباء من الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة في حال فقدان هذه الأجهزة أو سرقتها.



وأضافت المجلة أنه لا يجوز الاعتماد فقط على كلمة المرور التي يتم استعمالها لتأمين الحاسوب المحمول نظرا لأنها تمنع الوصول إلى نظام التشغيل فقط ولا تشفّر البيانات، فضلا عن أنه يمكن اختراقها بسهولة. ولتشفير البيانات ينصح الخبراء باستعمال أداة التشفير "فيراكريبت" (Veracrypt) المجانية.



وبعد إقلاع الحاسوب يمكن للمستخدم اختيار تشفير القرص الصلب بالكامل عن طريق البنود

(System/Encrypt system partition/drive) (النظام/تشفير قسم النظام/القرص الصلب)، أو إنشاء مجلد مشفر للبيانات المهمة عن طريق البنود (Volumes/Create new volume) (المجلدات/إنشاء مجلد جديد).



وبالنسبة للأجهزة المتنقلة المزودة بنظام غوغل آندرويد فيمكن تشفير نظام التشغيل بالكامل بدءا من الإصدار 4 عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند الأمان. وإذا كان المستخدم يمتلك جهاز آندرويد قديما بدون شريحة تشفير خاصة، فعندئذ لابد من تقييم فائدة عملية التشفير نظرا لأنها قد تؤدي إلى تدهور أداء الجهاز النقال.



وبالنسبة لهاتف آبل آيفون فإنه يتم تفعيل وظيفة تشفير نظام التشغيل بشكل افتراضي. ولتأمين عملية التشفير بدرجة كافية يجب أن يشتمل رقم التعريف الشخصي (PIN) على ست خانات على الأقل، ومن الأفضل أن تشتمل كلمة المرور على أرقام وحروف أبجدية.



