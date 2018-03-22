حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس فوزا معنويا على نظيره التنزاني بنتيجة (4-1) في مقابلة ودية احتضنها ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

ورغم البداية الجيدة لـ"الخضر" بهدف عن طريق بونجاح في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من محرز، إلا أن آداء زملاء سوداني لم يكن في المستوى بتضييع العديد من الكرات في خط الوسط ما سمح للمهاجم التنزاني الخطير ساماطا بتهديد مرمى شاوشي في عدة مرات، ما جعل الجمهور القليل الذي حضر اللقاء يطلق الصافرات، ليتمكن بعدها المنافس من تعديل النتيجة عن طريق ركنية بقي خلالها الدفاع والحارس شاوشي يتفرجان اللاعب كيشويا وهز يسكنها في المرمى في الدقيقة 21.

رد فع المنتخب لم يكن في المستوى وبدا واضحا أن التشكيلة لم تتعود بعد على خطة ماجر الجديدة 3-4-3، لكن قبل انتهاء الشوط الأول وبعد توزيعة من هني غالط المدافع شوماني حارسه براسية ضد مرماه، مانحا التقدم لـ"الخضر" في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني تحسن آداء المنتخب الوطني الذي مارس ضغطا كبيرا على المنافس توجه بهدف ثالث مبكر في الدقيقة 53 عن طريق مجاني، ضيع بعدها وملاء سوادني عدة فرص قبل أن يتمكن بونجاح من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورغم هذا الفوز على منتخب ضعيف بدليل احتلاله مراكز متأخرة في تصنيف الفيفا الأخير، إلا أن عمل كبير مازال ينتظر الناخب الوطني، خاصة عند مواجهة منافسين أقوى والبداية بمنتخب إيران المونديالي الأسبوع المقبل بالنمسا.