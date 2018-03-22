أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، فسخ عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع "الشياطين الحمر"، وذلك في خضم تقارير صحفية عن توقيعه عقدا مع نادي "إل آيه غالاكسي" الأمريكي.



وقال النادي في بيان مساء الخميس "يؤكد نادي مانشستر يونايتد أنه وافق على إنهاء عقد زلاتان ابراهيموفيتش بمفعول فوري"، مضيفا أن الجميع في النادي "يرغب في شكر زلاتان على مساهمته مع الفريق منذ قدومه، ويتمنى له الأفضل مستقبلا".



وبعد وقت قصير من بيان النادي، نشر اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقا جاء فيه: "الأمور الرائعة أيضا تصل إلى خاتمة، وحان الوقت للمضي قدما بعد موسمين مذهلين مع مانشستر يونايتد. شكرا للنادي، للمشجعين، للمدرب، للجهاز الفني، وكل ما تشارك معي هذا الجزء من تاريخي"، مرفقا تعليقه بوسم "أحمر (لون مانشستر) إلى الأبد".



وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أعرب في وقت سابق هذا الشهر، عن اعتقاده بأن إبراهيموفيتش (36 عاما) الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، لن يبقى في صفوف النادي الإنجليزي.



يذكر أن آخر مشاركة للمهاجم السويدي، الذي مني بإصابة خطيرة في الركبة أمام أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوروبي في أفريل 2017، ضد بيرنلي في البريميرليغ في 26 ديسمبر الماضي.





