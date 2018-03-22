حول أمسية اليوم عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية بجامعة البويرة آكلى محند أولحاج، إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى البويرة محمد بوضياف لتلقي العلاج بعد سقوطه من الطابق الثاني عبر النافذة حيث يقع مكتبه.

وحسب ما ورد لـ"الخبر" فإن الحادثة وقعت أمسية اليوم حين أقدم عشرات الطلبة من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير للإحتجاج على العلامات التي أفرج عنها بعض الأساتذة، وبعد تدخل إحدى التنظيمات الطلابية التي حاول أعضاؤها التكفل بالإشكال تم رفضه من طرف عميد الكلية الذي رأى في الأمر شخصي كون العلامات تخص الطالب شخصيا وليس إشكال جماعي وجب التمثيل عنه. ليضطر العميد لغلق أبواب مكتبه ليحتدم الصراع على خلفية نقص في أعوان الأمن ما جعله يقدم على الخروج من النافذة ليلوذ بجلده ما جعله يتعرض لسقوط تسبب له في كسر على مستوى الرجل.

ومن جهة أخرى أقدمت عمادة الجامعة على الاجتماع بالأساتذة ومختلف العمال صباح اليوم لبحث أسباب مختلف المظاهر التي تحدث بداخل أسوار جامعة البويرة من أجل معالجتها والحد منها.