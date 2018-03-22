سجلت مجموعة من الطهاة في تركيا يوم الخميس رقما قياسيا بصنع أكبر بقلاوة في العالم تزن أكثر من نصف طن.



وقدمت صينية البقلاوة العملاقة في ”قمة الطهي“ في أنقرة حيث تجمع عشرات الزوار للحصول على قطعة منها.



وقال محمد كانبور الذي قاد مجموعة من 14 طاهيا ومدير سلسلة محلات مادو للحلويات في تركيا إن الصينية بلغ وزنها 518 كيلوغراما أي أكثر من مثلي الصينية صاحبة الرقم القياسي السابق. وأضاف أن العمل عليها بدأ منذ ستة أشهر.



وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن مسؤولا من موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكد وزن الصينية بعدما راقب الحدث عبر رابط فيديو.



وتعد البقلاوة، وأصلها محل نزاع بين تركيا واليونان، بعجينة هشة يتم حشوها بالفستق أو الجوز وتغطى بطبقة من العسل.



وقال كانبور ”هذا بالطبع إنجاز تركي.. بقلاوة تركيا.. كما تعلمون يولد الشعب التركي وهو يأكل الحلويات ويموت وهو يأكل الحلويات. لهذا السبب نقول للعالم كله.. كلوا الحلويات ليكون حديثكم حلوا“.



وأضاف ”هذا الرقم القياسي هو رسالة حلوة للعالم. دعونا لا نتشاجر. دعونا نتحدث كلاما حلوا“.