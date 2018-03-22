تمكن أعوان مؤسسة استغلال محطة النقل البرية بالخروبة في العاصمة ”سوغرال”، منذ بداية العطلة الربيعية، من إنقاذ 11 طفلا من الجنسين من الهروب عن العائلة وركوب الحافلة نحو وجهة بعيدة فرارا من الأولياء وخوفا من عقابهم، بسبب ضعف نتائجهم الدراسية خلال الفصل الثاني، حيث منع هؤلاء الأعوان، بناءً على الاحتياطات الأمنية المتخذة من طرف الإدارة، بيع التذاكر للأطفال وركوب الحافلة بمفردهم، ما سمح باستدعاء أوليائهم وإعادتهم إلى أسرهم وتفادي اختفائهم وتشكيل معاناة للكثير من العائلات.