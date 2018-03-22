أخيرا وبعد غياب دام 5 سنوات عن حضور الاحتفالات بالأعياد الوطنية في بلدية البرواقية بالمدية، عاد المجاهد بوسماحة محمد المدعو ”موحى البرواقي”، والأب الروحي لفريق نجم البرواقية لكرة القدم، إلى مسقط رأسه الثوري بمناسبة الذكرى 56 لعيد النصر التي أحيت البرواقية مراسيمها الولائية. وقد تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي صورة ”موحى” وهو يلبس البرنوس الوبري الذي كان أفضل هدية تقدمها سلطات دائرة البرواقية له، اعترافا بالدور الذي لعبه إبان الثورة التحريرية المظفرة في الولاية التاريخية الرابعة.