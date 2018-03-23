تنوي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) مراسلة الاتحادية الدولية للعبة (فيفا) من أجل الحصول على ترخيص لتأجيل إنهاء بطولة الرابطة الأولى إلى ما بعد 20 ماي المقبل، حسب ما استفيد من الهيئة الكروية الوطنية.

وكانت الفيفا قد أمرت الجمعيات المنضوية تحت لوائها بإنهاء المنافسات المحلية قبل التاريخ المذكور على خلفية إقامة نهائيات كأس العام 2018 بروسيا في الفترة الممتدة ما بين 14 جوان و15 جويلية.

وصرح عمار بهلول، عضو المكتب الفدرالي ورئيس المكتب المؤقت لرابطة كرة القدم المحترفة لوكالة الأنباء الجزائرية، : "سيكون من الصعب جدا، بل معقدا، إنهاء بطولة الرابطة الأولى في الآجال التي ضبطتها الفيفا، وهو السبب الذي سيدفع رئيس الفاف خير الدين زطشي لمراسلة المسؤول الأول عن الهيئة الكروية الدولية للحصول على ترخيص لتأجيل انتهاء البطولة في الجزائر".

ويتبقى ما لا يقل عن سبع جولات عن انتهاء بطولة الرابطة الأولى التي لعبت منها 23 جولة لحد الآن، في الوقت الذي زادت فيه التزامات أربعة أندية جزائرية في المنافسات الإفريقية من متاعب المشرفين على البرمجة في الرابطة.

وأضاف بهلول، على هامش حضوره الخميس أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة الجهوية لوهران : "معلوم أن فرق مولودية الجزائر ووفاق سطيف واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد كلها معنية بمباراتين إفريقيتين في الفترة ما بين 4 و17 ماي، وهو ما يخلط حساباتنا كثيرا سيما بعد التزامنا أمام مسؤولي الأندية بإجراء الجولات الخمس الأخيرة من البطولة في نفس التاريخ لتفادي أية تلاعبات محتملة في نتائجها.