أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة إن مسؤولين أمنيين ينفذون عملية في متجر في تريب بجنوب فرنسا. ويحتجز رجل قال إنه ينتمي الى تنظيم "داعش" رهائن داخل سوبرماركت في تريب بالقرب من كركاسون بجنوب فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن "الوضع خطير" في عملية احتجاز الرهائن.

بدوره، كشف رئيس بلدية "تريب" في جنوب فرنسا عن وقوع "قتيلان في عملية احتجاز الرهائن داخل السوبرماركت. أمّا محتجز الرهائن أصبح بمفرده مع شرطي في السوبرماركت والرهائن الآخرون أفرج عنهم".

إلى ذلك، قال مصدر في مكتب الادعاء بباريس إن محققين في مكافحة الإرهاب فتحوا تحقيقاً بشأن حادث أمني في جنوب فرنسا.