قرر الطاقم الفني للمنتخب الجزائري تسريح الثنائي ياسين براهيمي ونبيل بن طالب للعودة إلى صفوف نادييهما بعد عدم تماثل الأول للشفاء وتعرض الثاني لإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية أمام تنزانيا (4-1) مساء أمس الخميس على أرضية ملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، حسبما نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة، عبر صفحتها على الفايسبوك.

ويعاني براهيمي الذي لم يشارك في لقاء تنزانيا، من إصابة على مستوى الكاحل، دفعت الطاقم الفني إلى السماح له بالمغادرة والعودة إلى نادي بورتو البرتغالي لمواصلة العلاج.

ومن جهته، تعرض وسط الميدان نبيل بن طالب (نادي شالك 04 / ألمانيا) لإصابة خلال لقاء تنزانيا والتي لن تسمح له بمواصلة التربص والمشاركة في اللقاء الودي أمام إيران يوم الثلاثاء المقبل، حسب قرار الطاقم الطبي للمنتخب.

ومن جهة أخرى، تم السماح لمتوسط الميدان اسماعيل بناصر الالتحاق بناديه إمبولي (الدرجة الثانية / إيطاليا) بطلب من هذا الأخير والذي ينافس على تأشيرة الصعود.