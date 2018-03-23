تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية المسيلة من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية مع توقيف أفرادها الستة، حسب ما علم اليوم الجمعة من المجموعة الولائية لهذا السلك النظامي.

و أوضح ذات المصدر بأنه بناء على ورود معلومات مفادها ممارسة مجموعة أفراد لنشاط مشبوه تمت مباشرة عمليات تحقيق وتحري مكنت من تحديد هوية هؤلاء الأشخاص مردفا بأن عملية مراقبة أفراد هذه المجموعة مكنت من نصب كمين محكم لهم.

و أضاف ذات المصدر بأنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص بمدينة المسيلة حيث عثر بحوزتهم على مبلغ 89 ألف دج من الأوراق النقدية المقلدة من فئتي 1000 و 2000 دج بينما كانوا يستعدون لتسويق هذا المبلغ المالي.

و لدى عرضهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة أصدر أمرا بإيداع أحدهم الحبس فيما تم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية مع توجيه استدعاء مباشر للأفراد الثلاثة المتبقين لهذه الشبكة حسب ما خلص إليه ذات المصدر.