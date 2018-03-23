جددت الحكومة البريطانية دعمها لتقرير مصير الشعب الصحراوي و كذا لحل سياسي عادل للنزاع في الصحراء الغربية يقوم على مبادئ الأمم المتحدة و لوائحها.

وفي رده على سؤال كتابي لنائب، جدد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا، وزير التنمية الدولية، اليستر بورت تأكيده على موقف الحكومة البريطانية بشأن مسألة الصحراء الغربية الداعم لحل سياسي "عادل ومستديم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

وجاء رد بورت على سؤال كتابي وجهته النائب والناطقة باسم المجموعة البرلمانية للحزب الليبرالي-الديمقراطي ليلى موران حول بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأكد أن المملكة المتحدة "تدعم عمل المينورسو والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل مستديم يقبله الطرفان لمسألة الصحراء الغربية يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي".