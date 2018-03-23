فتحت مصالح الدرك الوطني بولاية عين تموشنت تحقيقا أمنيا حول ظروف و ملابسات حادث وفاة طفل يبلغ من العمر 16سنة عثر عليه اليوم الجمعة مشنوقا بمنزله العائلي الواقع ببلدية شعبة اللحم ، حسبما علم لدى ذات الهيئة الأمنية.

و ترجح ذات المصادر فرضية انتحار الطفل متأثرا بلعبة الحوت الأزرق خصوصا وأنه عثر عليه مشنوقا بحبل وبذراعه آثار رسم للعبة الحوت الأزرق، مثلما أبرزه ذات المصدر.

هذا وقد تم إجلاء الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الإستشفائية أحمد مدغري بمدينة عين تموشنت.