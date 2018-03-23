أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يكن يتوقع النتيجة التي حققها في الانتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف، قوله إن" النتيجة القياسية التي حققها بوتين في الانتخابات الرئاسية أصبحت مفاجأة حقيقية للرئيس الروسي" مضيفا "عندما تتمتع وأنت رئيس للدولة بمثل هذا المستوى من التأييد فإنك تشعر بمستوى المسؤولية، لأن كل زعيم يتحمل مسؤولية هذا الدعم".

وأظهرت النتائج التمهيدية للجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت يوم 18 مارس الجاري، على 76.68% من أصوات الناخبين، فيما احتل المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل جرودينين الذي حصل على نسبة 11.78% من الأصوات والمرتبة الثالثة احتلها زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي الذي حصل على 5.65% من أصوات الناخبين، في حين حصلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك على 1.68% ويليها المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي 1.05%، ثم مرشح حزب النمو بوريس تيتوف 0.76%، ويليه المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" ماكسيم سورايكين 0.68%، وأخيرا المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" سيرغي بابورين 065%، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بروسيا 67.4%.

وكان وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني، قد قال في وقت سابق إن ما شهدته الانتخابات الرئاسية الروسية من إقبال يشير إلى أن فلاديمير بوتين يتمتع بدعم حقيقي في روسيا.