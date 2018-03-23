بطولة ما بين الجهات (الجولة الـ 24)
رياضة
23 مارس 2018 () - س.أ
وسط شرق
م. ح. مسعود – ا. برهوم 4/1
ش. أولاد جلال – م. البويرة 2/0
ن. بئر العرش – ا. سطيف 2/1
ا. عين الحجر – ش. عزازڤة 0/0
م. سطيف – أ. حيدرة 1/1
ن. أولاد دراج – ج. براقي 2/1
ش. عين جاسر – أ. القبة 1/0
أ. العناصر – س. برج الغدير 0/1
وسط غرب
هـ. البرج – ا. الأغواط 2/0
ر. عين الدفلى – ا. أفلو 1/0
ا. الشراڤة – ش. فروحة 0/1
ا. بومدفع – أ. وادي الفضة 2/1
ن. البرواڤية – ش. بوقادير 2/0
أ. غريس – ش. الشراڤة 3/1
ا. تيسمسيلت – ج. عين الدفلى 0/0
ف. فرندة – م. وادي سلي 0/1