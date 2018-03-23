بطولة ما بين الجهات (الجولة الـ 24)

رياضة
23 مارس 2018 () - س.أ
0 قراءة
+ -

وسط شرق

م. ح. مسعود – ا. برهوم 4/1

ش. أولاد جلال – م. البويرة 2/0

ن. بئر العرش – ا. سطيف 2/1

ا. عين الحجر – ش. عزازڤة 0/0

م. سطيف – أ. حيدرة 1/1

ن. أولاد دراج – ج. براقي 2/1

ش. عين جاسر – أ. القبة 1/0

أ. العناصر – س. برج الغدير 0/1

 

وسط غرب

هـ. البرج – ا. الأغواط 2/0

ر. عين الدفلى – ا. أفلو 1/0

ا. الشراڤة – ش. فروحة 0/1

ا. بومدفع – أ. وادي الفضة 2/1

ن. البرواڤية – ش. بوقادير 2/0

أ. غريس – ش. الشراڤة 3/1

ا. تيسمسيلت – ج. عين الدفلى 0/0

ف. فرندة – م. وادي سلي 0/1

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول