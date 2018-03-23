قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان، إن الشرطة اعتقلت امرأة على صلة بالمسلح الذي قتل ثلاثة أشخاص جنوب غربي فرنسا قبل أن تقتله الشرطة، الجمعة.



واستولى المسلح على سيارة بعد أن قتل أحد ركابها وأصاب الآخر، وفتح النار على الشرطة في مدينة كاركاسون، ثم احتجز رهائن في متجر ببلدة تريب قبل أن تقتله الشرطة.



وقال مولان، الذي يتولى التحقيق، إن المهاجم الذي عرفه باسم رضوان (25 عاما)، كان معروفا لدى السلطات لصلته بمتشددين.وأضاف أن "المراقبة ... في 2016-2017 لم تكشف دلائل واضحة قد تؤدي بنا إلى توقع أنه سينفذ هجوما".



وأعلن تنظيم داعش، في بيان نشرته مواقع موالية للإرهابين بعد مقتل المهاجم، مسؤوليته عن الاعتداءات التي كان الأمن الفرنسي قد تعامل معها على أنها أعمال إرهابية.