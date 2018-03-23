تغلب المنتخب التونسي على نظيره الإيراني 1- صفر الجمعة في مباراة ودية في كرة القدم تحضيرا لمونديال روسيا.



ويلاقي منتخب تونس كوستاريكا الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية، ضمن استعداداته للمشاركة الخامسة في المونديال. ووقع نسور قرطاج في المجموعة السابعة الصعبة في المونديال الروسي، والتي تضم بلجيكا وإنجلترا وبنما.



وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة 71، بعدما قام المهاجم التونسي وهبي الخزري بمجهود فردي جميل، فتخطى الدفاع وسدد كرة صدها الحارس علي رضا بيرانوند، ارتدت عن طريق الخطأ الى الشباك من ميلاد محمدي.



