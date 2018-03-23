كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الزيبان، خبزي عبد المجيد، أن الدعوة وجهت لعدد من السفراء خاصة ممثلي الدول العربية والإسلامية لحضور المهرجان الدولي للسياحة الدينية بسيدي عقبة في ولاية بسكرة، المنظم الأسبوع الماضي. ورغم الإلحاح على سفير تونس بالحضور كون الصحابي عقبة بن نافع أسس مدينة القيروان وانطلق فاتحا نحو بلاد المغرب العربي، واستشهد رفقة 300 صحابي وتابعي بموقعة “تهودة”، إلا أن ممثل تونس رفض الحضور. والسؤال المطروح: ما الشيء الذي يخشاه. أم المقاطعة مردها المنافسة لا غير؟