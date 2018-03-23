يعاني قاطنو العمارات المحاذية لمتوسطة “محمد شبايكي” في باش جراح بالجزائر العاصمة، الأمرين عند استعمالهم الطريق القريبة من المؤسسة التربوية المذكورة، سواء راجلين أو باستعمال سياراتهم، وذلك بسبب الحفر الكثيرة ومتعددة الأحجام التي “تزين” هذه الطريق، وتتضاعف معاناتهم خصوصا مع الأيام التي تعرف تهاطلا للأمطار، حيث تغمر المياه الحفر ولا يدري المواطن أو سائق السيارة موقعها بالضبط ليتجنبها والنتيجة معروفة. وأهم ما في الموضوع أن رئيس البلدية الجديد وبقية المنتخبين يعلمون بالأمر لكنهم لم يبادروا إلى معالجة الإشكال، وبالموازاة “تشبعت” الطرق القريبة من مقر البلدية بـ”الدودانات” التي تستهلك كميات كبيرة من الزفت، كما استفادت الأحياء والشوارع التي يقيم بها معارف “المير” ونوابه من “الڤودرون”. أما بقية التجمعات السكنية فلا زفت لها حتى يجد سكانها “طريقا” إلى “المير” أو يضغط عليه الوالي المنتدب للحراش.