قرر ممثلو الادعاء في ألمانيا ملاحقة مواطن ألماني جزائري (مزدوج الجنسية) بتهم دعم منظمة إرهابية بسبب مزاعم بأنه ساعد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.



وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن “سمير. ك”، 32 عاما، اعتقل يوم الأربعاء في بادن فيرتمبرج بعد سلسلة من عمليات التفتيش في الولاية الجنوبية الغربية، وكذلك في براندنبورغ، هامبورغ وساكسونيا السفلى.



ويقول ممثلو الادعاء إن “سمير. ك” الذي تم حجب اسم عائلته تماشيا مع قوانين حماية الخصوصية، تولى فتح البريد الإلكتروني وصفحة على مواقع التواصل تلغرام وتويتر وواتس آب وفيسبوك تحت أسماء مستعارة لأربعة من مقاتلي داعش بين عامي 2015 و2017.



وحسب الادعاء، فإنه باستخدام الحسابات تمكن المقاتلون انطلاقا من ألمانيا من الحفاظ على “التواصل المقارن” مع أعضاء آخرين من “داعش” وتوزيع الرسائل على الأنترنت.



