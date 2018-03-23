منح رونالدو أبطال أوروبا الفوز وديا على مصر 2-1 الجمعة في زوريخ، في مباراة ودية ، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال 2018 في روسيا.



وأمام جماهير غفيرة على ملعب "ليتسيغروند شتاديون" وتحت أنظار رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، سجل صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هدف الافتتاح لبلاده من تسديدة جميلة (56)، لكن رونالدو، نجم ريال مدريد الاسباني، رد برأسيتين متأخرتين منحتا بلاده فوزا في غاية الصعوبة.



ودفع مدرب مصر الأرجنتيني هكتور كوبر بتشكيلة أساسية ضمت الحارس محمد الشناوي والمدافعين محمد عبد الشافي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي ولاعبي الوسط طارق حامد ومحمد النني ومحمود تريزيغيه وعبدالله السعيد ومحمد صلاح وفي الهجوم أحمد حسن كوكا.



وأنقذ الحارس بيتو مرمى البرتغال باكرا إثر تسديدة لعبدالله السعيد وعرضية من محمد النني (7).



وسنحت للبرتغال فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل من ضربة حرة غير مباشرة داخل المنطقة، لكن السعيد أنقذ تسديدة رونالدو القوية قبل ان تهز الشباك (26).



وفي الشوط الثاني، سجلت مصر هدفا بعد تمريرة جانبية للسعيد قابلها صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسديدة أرضية جميلة بيسراه من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة لبيتو (56).



وعلى وقع تشجيع كبير من المشجعين، أراح كوبر صلاح في الدقيقة 78، ودفع بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا منه.



وبينما بدت المباراة متجهة لصالح منتخب الفراعنة، حول رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عرضية لريكاردو كواريسما، إلى رأسية قوية من مسافة قريبة عجز محمد الشناوي عن ابعادها (90+2).



وبعد ثلاث دقائق (90+5)، أضاف رونالدو هدفا ثانيا برأسية جميلة انتظر الحكم تقنية الفيديو المساعدة لكي يحتسبه.





