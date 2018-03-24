تمكنت عناصر أمن ولاية عين تموشنت مساء أمس الجمعة من توقيف 10 متورطين في أحداث الشغب التي شهدتها بعض أحياء مدينة عين تموشنت عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريق المحلي شباب عين تموشنت بالفريق الضيف مولودية تيارت.

وذكر مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم أيضا توقيف المناصر الذي تسبب في إصابة الحكم المساعد من مدرجات ملعب "أوسياف عمر" و هي الإصابة التي أدت إلى توقيف المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بنتيجة التعادل السلبي صفر لصفر.

و تسببت أحداث الشغب في تسجيل بعض الخسائر التي مست المقر الإداري لديوان الترقية والتسيير العقاري و تحطيم عدد من الإشارات الضوئية و المرورية وبعض أماكن توقف حافلات النقل كما أكده نفس المصدر. و قد سجلت بعض الإصابات الخفيفة لدى خمسة من عناصر الشرطة كما تمت الإشارة إليه.

و قد عرفت المقابلة حضورا مكثفا لعناصر الأمن الوطني منذ الساعات الأولى لنهار الجمعة نظرا لحساسية المقابلة التي جمعت رائد الترتيب مولودية تيارت بملاحقه شباب عين تموشنت على أرضية ملعب "أوسياف عمر"بعين تموشنت ضمن الجولة الـ 24 من عمر بطولة ما بين الرابطات للمجموعة الغربية. و قد تمكنت وحدات الأمن الوطني من احتواء الوضع و تفادي الانزلاق من خلال الانتشار الميداني ووضع خطة للتحكم في الوضع مثلما ذكره مسؤول خلية الاتصال و العلاقات العامة بالأمن الولائي.