كشفت عناصر الجيش الجزائري، أمس الجمعة، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة، حسب ما أفاد به اليوم بيان وزارة الدفاع الوطني.



وأوضح بيان للوزارة أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 مارس 2018، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبأ يحوي كمية معتبرة من الأسلحة" (24 قطعة) والذخيرة:

الأسلحة:

(04) بنادق رشاشة من نوع FM.

(08) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

(03) رشاشات من نوع PKT.

(01) بندقية رشاشة من نوع FM.DP.

(01) بندقية آلية من نوع G-3.

(03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف.

(04) بنادق تكرارية.

الذخيرة:



(15) مخازن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

(48) قذيفة هاون.

(01) مقذوف من نوع 7RPG.

(06) قنابل يدوية.

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (3224) طلقة من مختلف العيارات وعدد من حشوات تفجير للهاون ومعدات طبوغرافية وكمية من قطع الغيار خاصة بالأسلحة النارية.

وأضاف البيان أنه: "تأتي هذه العملية النوعية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".