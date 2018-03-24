لقي 07 أشخاص حتفهم و أصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال 48 ساعة الأخيرة ، وذلك في ستة حوادث مرور سجلت في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت الحماية المدنية .

و أوضح بيان الحماية المدنية أنه سجلت عدة حوادث مرور منها 06 تسببت في وفاة 07 أشخاص في مكان الحوادث و إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية البليدة بوفاة شخصين في مكان الحادث و إصابة 03 آخرين،على إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق السيار شرق- غرب ببلدية البليدة.

و يضيف البيان أنه خلال الفترة الممتدة بين 22 إلى 24 مارس الجاري (أي خلال 48 ساعة الأخيرة) سجلت وحدات الحماية المدنية 4546 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.

و تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 37 شخصا اختنقوا جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، المتسرب من وسائل التدفئة و سخان الماء،على مستوى كل من ولايات الطارف، البويرة، البليدة، تيارت، بسكرة، باتنة وأم البواقي، تم تحويل الضحايا في حالة جيدة بعد تقديم لهم الإسعافات في مكان الحادث. في حين تم تسجيل وفاة شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الطارف، على مستوى حي جفال تركي, ببلدية القالة.