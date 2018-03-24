استأنف الدولي الجزائري لنادي نابولي، فوزي غلام، التدريبات بمفرده بمركز نادي كاستيل فولتيرنو بعد غيابه عن الميادين منذ شهر فبراير الفارط بسبب العملية الجراحية الثانية التي أجراها على مستوى الركبة، حسبما نشره وصيف البطولة الإيطالية لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

وكان الدولي الجزائري قد أجرى عملية جراحية أولى بعد إصابته في الفاتح من شهر نوفمبر الفارط قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في شهر فبراير.

ويضم غلام (27 ربيعا / 37 مشاركة مع المنتخب الوطني) في رصيده هدفين في 11 لقاء خاضه مع النادي الإيطالي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يغادر غلام خلال المركاتو القام نادي نابولي الذي يربطه عقدا إلى غاية 2022، متجها نحو العملاق الإنجليزي، مانشستر يونايتد.

وحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن كلا الفريقين توصلا إلى اتفاق لإتمام الصفقة التي قد تصل إلى 30 مليون أورو.