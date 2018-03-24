تقرر إجراء مواجهة شبيبة القبائل أمام مولودية الجزائر لحساب تسوية رزنامة الجولة 23 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المحترفة يوم الثلاثاء 3 أفريل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ابتداء من 17:00، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها.

وتأجلت هذه المواجهة بسبب مشاركة المولودية في رابطة الإبطال الإفريقية وانشغال الشبيبة بمنافسة الكأس الوطنية، حيث تخوض حاليا المباراة الأخيرة للدور ربع النهائي بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

من جهة أخرى, برمجت الهيئة المنظمة للبطولة الجولة 24 يومي الجمعة والسبت 30 و 31 مارس الجاري، والتي تتقدمها مباراتي شباب بلوزداد- اتحاد الجزائر ووفاق سطيف- مولودية وهران.

وضمن الجولة نفسها، يحتضن ملعب 5 جويلية الاولمبي مواجهتين في ظرف 24 ساعة ويتعلق الأمر بمولودية الجزائر-اتحاد البليدة يوم الجمعة 30 مارس، وشباب بلوزداد اتحاد الجزائر يوم السبت، وهو ما يتعارض مع ما أعلنته إدارة المركب الاولمبي في وقت سابق بأن أرضية الملعب لن يكون بإمكانها استقبال أكثر من لقاء في ظرف 48 ساعة.

يشار إلى أن ذهاب الداربي العاصمي بين الاتحاد والشباب جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين, بما أن الملعب الاولمبي الكبير كان مغلقا في تلك الفترة بسبب خضوعه إلى الأشغال, في الوقت الذي اتفقت فيه الرابطة مع الأندية العاصمية أن تقام

"داربيات" مرحلة الاياب بميدان الفرق التي تنقلت الى ملاعب منافسيها في مواجهات الذهاب عندما كان ملعب 5 جويلية غير جاهز, وهو الذي اعتاد على استضافة المقابلات العاصمية.

برنامج الجولة 24:

الجمعة 30 مارس:

بسكرة : اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (16:00)

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة (16:00)

الجزائر (أول نوفمبر) : اتحاد الحراش - نادي بارادو (16:00)

بلعباس : اتحاد بلعباس - نصر حسين داي (16:00)

الجزائر (5 جويلية) : مولودية الجزائر - اتحاد البليدة (17:00)

السبت 31 مارس:

الجزائر (5 جويلية) : شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر (16:00)

المدية : أولمبي المدية - شباب قسنطينة (16:00)

سطيف : وفاق سطيف - مولودية وهران (17:00).