تأهل فريق شبيبة القبائل إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم, بعد فوزه على اتحاد البليدة بنتيجة (2-1)، اليوم السبت بملعب 5 جويلية في آخر مباراة للدور ربع النهائي.

وسجل أهداف اللقاء كل من متوسط الميدان إلياس بن يوسف (د 71) وسعدي رضواني (د 82) لفائدة الشبيبة التي ضيعت ضربة جزاء عن طريق لاعبها زيري حمار في الدقيقة 56.

في حين أحرز الهدف الوحيد لأبناء مدينة "الورود" اللاعب الهادي بلعيد "90+3 " إثر مخالفة مباشرة.

وبهذا يكون "الكناري" آخر الفرق المتأهلة الى المربع الذهبي, بعد كل من مولودية الجزائر واتحاد بلعباس وشباب الزاوية.

ويعود آخر تتويج لشبيبة القبائل في كأس الجزائر إلى موسم 2011 عندما أطاح باتحاد الحراش في النهائي (1-0).

ومعلوم أن الفريقين يصارعان من اجل ضمان البقاء في بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

يذكر أن عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي تجرى يوم غد الأحد بمقر التلفزيون الجزائري وذلك ابتداء من 18:00.

وسيجرى لقاءي الدور نصف النهائي شهر أفريل المقبل.

النتائج الكاملة للدور الربع نهائي:

شبيبة القبائل - اتحاد البليدة 2 - 1

مولودية الجزائر - مولودية بجاية 2-0

اتحاد بلعباس - شبيبة الساورة 2-1

شباب الزاوية - جمعية عين مليلة 2-1 (بعد الشوطين الإضافيين).