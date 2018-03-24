حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد لجوية من هطول أمطار رعدية مرفوقة برعود وبرد بولايات الغرب وشمال شرق البلاد.

وحسب ما جاء في النشرية فإنه يرتقب هطول الامطار ابتداء من نهاية امسية اليوم السبت على الولايات التالية:

- مستغانم، غليزان، الشلف وتيسمسيلت، فترة الصلاحية من الساعة السادسة مساءا ليوم السبت 24 مارس إلى منتصف نهار يوم غد الأحد، كمية الأمطار المتساقطة ستبلغ او تتجاوز 30 ملم.

- بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، شمال البويرة وشمال سطيف، فترة الصلاحية من الساعة التاسعة ليلا ليوم السبت 24 مارس إلى الساعة الثالثة ظهرا من يوم غد الأحد، كمية الأمطار المتساقطة ستبلغ او تتجاوز 40 ملم.