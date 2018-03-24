قال رئيس أركان الجيش السوداني السابق، الفريق أول ركن عماد عدوي، السبت، إن بلاده تشهد "عدداً من مهددات الأمن الوطني، مثل النفوذ الإسرائيلي بدول حوض النيل".



جاء ذلك في حديث لعدوي، في أول ظهور له بعد إقالته من منصبه في 27 فيفري الماضي، خلال ندوة إعلامية بالخرطوم بعنوان "الأمن القومي السوداني المحددات والمهددات"، تابعه مراسل الأناضول.

ولم يوضح عدوي مزيد من التفاصيل حول "النفوذ الإسرائيلي" الذي تحدث عنه، غير أن إسرائيل كثفت في السنوات القليلة الماضية من تواصلها مع القارة السمراء من خلال زيارات قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو إلى دول إفريقية بينها بعض دول حوض النيل، وزيارات مسؤولين أفارقة إلى تل أبيب.

والسودان ومصر يعدان دولتي مصب نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة الرئيسي في الدولتين، فيما بدأت بعض دول حوض النيل في إقامة مشروعات عليه، ولعل أبرزها سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، وتتخوف مصر من تأثيره على حصتها من مياه النهر.



