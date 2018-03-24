قال توفيق الراجحي، الوزير المكلّف بالاصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة التونسية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اختتم المراجعة الثانية" للبرنامج الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسة المالية الدولية.



وأضاف أن الصندوق "وافق على صرف الشريحة الثالثة من القرض، بمعدّل 257 مليون دولار تصرف 4 مرات خلال العام" الجاري، أي ما مجموعه 1.028 مليار دولار.



و قال الراجحي إن حكومة بلاده "طلبت تغيير نظام الحصول على أقساط القرض المتبقية، عبر 4 أقساط فرعية تصرف كل 3 أشهر في العام، بقيمة 257 مليون دولار لكل قسط فرعي، ما يرفع القسط السنوي إلى أكثر من مليار دولار".



ويعوض النظام الجديد ما كان معمولا به في السابق، حين كانت تونس تحصل على قسط سنوي بقيمة 350 مليون دولار.



وفي جوان الماضي، أفرج الصندوق على القسط الثاني من القرض، بقيمة 314.4 مليون دولار، لترتفع، حينها، قيمة ما حصلت عليه تونس من القرض، إلى 628.8 مليون دولار.