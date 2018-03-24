قال النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، إن ما وصفه بـ"شيطنة" جماعة الإخوان المسلمين لن يتوقف عند هذا الحد وأن ذلك سيستمر وسيتجاوز ذلك ليصل إلى مهاجمة السلفية والوهابية على حد تعبيره.

كنا نعلم منذ البداية أن الهجوم على #جماعة_الاخوان وشيطنتهم لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه للهجوم على #السلفية و #الوهابية وان من جعل #سيد_قطب ارهابيا و #حسن_البنا خارجيا لن يتردد عن وصف #ابن_تيمية بالاهاربي و #احمد_بن_حنبل بالخارجي وبالنهاية الهدف هو القضاء على الدعوةالاسلامية — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) 24 mars 2018





جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كنا نعلم منذ البداية أن الهجوم على جماعة الإخوان وشيطنتهم لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه للهجوم على السلفية والوهابية وأن من جعل سيد قطب إرهابيا وحسن البنا خارجيا لن يتردد عن وصف ابن تيمية بالإرهابي وأحمد بن حنبل بالخارجي وبالنهاية الهدف هو القضاء على الدعوة الإسلامية."



