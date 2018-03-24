نائب كويتي: شيطنة الإخوان لن تتوقف

منوعات
24 مارس 2018 () - م.خ /وكالات
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قال النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، إن ما وصفه بـ"شيطنة" جماعة الإخوان المسلمين لن يتوقف عند هذا الحد وأن ذلك سيستمر وسيتجاوز ذلك ليصل إلى مهاجمة السلفية والوهابية على حد تعبيره.



جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كنا نعلم منذ البداية أن الهجوم على جماعة الإخوان وشيطنتهم لن يتوقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه للهجوم على السلفية والوهابية وأن من جعل سيد قطب إرهابيا وحسن البنا خارجيا لن يتردد عن وصف ابن تيمية بالإرهابي وأحمد بن حنبل بالخارجي وبالنهاية الهدف هو القضاء على الدعوة الإسلامية."

 

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