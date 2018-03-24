أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن المنافسة على الوصول إلى كرسي الرئاسة مفتوحة أكثر من أي وقت مضى خلال الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.

وفي كلمته خلال تجمع جهوي بالطارف لـ17 ولاية بشرق البلاد اليوم السبت، أكد ولد عباس أن سيناريو 2004 لن يتكرر، في إشارة واضحة إلى مناضلي الحزب الذين يرغبون في مرشح آخر غير بوتفليقة، رغم أن هذا الأخير لم يعلن بعد عن نيته في الترشح لعهدة خامسة.

من جهة أخرى رافع ولد عباس من أجل "الحفاظ على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".

ودعا الأمين العام لـ"الأفالان" المنخرطين في الحزب إلى النضال من أجل استمرار البرنامج الرئاسي الذي يضمن - حسب ما قال- "استقرار البلاد".