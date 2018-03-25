صرح قائد بالدرك الوطني أحمد بن شارف، اليوم الاحد، للاذاعة أنه تم إعادة فتح العديد من الطرقات خلال الساعات القليلة الماضية ومنضمن الطرق الوطنية الاكثر تضررا من الاضطرابات الجوية ،الطريق الوطني رقم 26 أ بولاية بجاية والطريق الوطني رقم 33 ورقم 15 العابرة لأقاليم ولايتي البويرة وتيزي وزو والمتاخمة لجبال جرجرة وقمة تيكجدة وكذا الطرق الوطنية رقم 9 ورقم 77 ورقم75 ورقم 137 العابرة لولاية سطيف.

من جهتها أكدت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن ولايات الغرب والوسط الشرقي من الوطن ستشهد أمطارا غزيرة ورياحا قوية حيث ستستمر هذه النشرية إلى غاية الساعة الثالثة زوالا من نهار هذا الأحد.

وحسب النشرية فإن الولايات المعنية هي مستغانم وغليزان والشلف وتسمسيلت واضافت النشرية أن الامطار متوقعة بغزارة ومصحوبة برياح ورعود بولايات بومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وكذا شمال البويرة وسطيف وستستمر إلى غاية الساعة الثالثة زوالا من نهار اليوم.

وخلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 11 حادث مرور تسبب في وفاة شخصين والمصالح المختصة تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر لتجنب مثل هذه الحوادث .