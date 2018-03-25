هلك شخص في 22 من العمر وجرح أربعة آخرون جراء انهيار جدار لملعب جواري بمنطقة العطف بسبب الرياح العاتية التي اجتاحت المنطقة ليلة السبت إلى الأحد، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

ويبلغ طول هذا الجدار للملعب الجواري 21 مترا فيما يصل علوه إلى 3 أمتار ما أدى في وفاة الضحية بعين المكان وإصابة الأربعة الآخرون تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 23 سنة بجروح متفاوتة الخطورة كما أكدته ذات المصالح .

وقد تم نقل الضحية والجرحى على التوالي نحو كل من مصلحة حفظ الجثث ومصالح الاستعجالات الطبية بمستشفى "إبراهيم تريشين" الأقرب لمكان وقوع الحادثة كما جرى توضيحه .

كما تم فتح تحقيقا من اجل تحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث الأليم الناجم عن المخاطر المناخية .

وكانت رياح عاتية مصحوبة بزوبعة رملية وانخفاض في درجة الحرارة قد اجتاحت منطقة جنوب البلاد على غرار غرداية أين بلغت شدة العواصف 80 كلم في الساعة حسب مصالح الأرصاد الجوية .

وتسببت هذه الرياح القوية في سقوط عديد الأشجار تم تسجيلها من طرف مصالح الحماية المدنية التي جندت إمكانياتها من اجل فتح الطريق العمومي ومساعدة