أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن قرارات جديدة تخص إنجاز السكن الترقوي المدعم.

ونشرت الوزارة من خلال الجريدة الرسمية في عددها 13، شروط جديدة، خاصة نمط المساحة والتصميم والتهيئة الخارجية، على البرنامج الترقوي المدعم.

وأكدت الوزارة في المادة الخامسة، انه ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج سكن ذي غرفتين ، أو ثلاث غرف أو أربع غرف في جميع الــبــلــديــات، باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب، غير أنه، يمكن إنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب.

كما ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى البلديات التابعة لولايات الجنوب.

وحددت مساحة السكن الجماعي أو شبه الجماعي بـ 50 مترا مربعا، على الأقل، قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي غرفتين و 70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث غرف، و85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع غرف.

يجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي.

ويــجب أن يــتــوفــر في الــتهيئة الخارجية للسكـنات أثاث ملائم ومساحات خضراء، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية.

وأضافت الوزارة، أنه تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار المؤرخ في14 ماي 2011 الذي يحدد الخصائص التقنية والشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم.