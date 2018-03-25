أوقفت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، رئيس كتالونيا المقال كارلس بيغديمونت على الحدود مع الدنمارك، بحسب الشرطة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة "فرانس برس" إن بيغديمونت "أوقف اليوم الساعة 11:19 صباحا من قبل قوة شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين".

وتم توقيفه بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه، وأكدت ناطقة باسم حزبه اعتقاله لدى وصوله من الدنمارك.

ودخل بيغديمونت إلى ألمانيا من الدنمارك بعد أن غادر فنلندا يوم الجمعة، ولم يذكر المحامي مكان احتجازه في ألمانيا.

ويواجه بيغديمونت عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عاما في إسبانيا إذا أدين باتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه فيما يتعلق بإجراء استفتاء غيرقانوني على استقلال كتالونيا عن إسبانيا.

وكانت المحكمة الإسبانية العليا قد أصدرت أمرا الجمعة، باحتجاز خمسة مسؤولين انفصاليين سابقين بينهم خوردي تورول المرشح الحالي والوحيد لرئاسة الإقليم.